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Миллиарды | Трейлеры
о сериале: рецензии: 4 | кадры: 31 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Русский трейлер, сезон 6 New :: 11.01.22
Название сериала: Миллиарды
Оригинальное название: Billions
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О сериале "Миллиарды":
Дэмиан Льюис и Пол Джиаматти в финансово-криминальной драме телеканала Showtime о противостоянии честолюбивого окружного прокурора и одиозного главы хедж-фонда, которого никак не могут уличить в нарушении законов об инсайдерской торговле.
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