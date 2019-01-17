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Название сериала: Миллиарды

Оригинальное название: Billions

О сериале "Миллиарды":

Дэмиан Льюис и Пол Джиаматти в финансово-криминальной драме телеканала Showtime о противостоянии честолюбивого окружного прокурора и одиозного главы хедж-фонда, которого никак не могут уличить в нарушении законов об инсайдерской торговле.