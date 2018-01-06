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Любовь – болезнь | Трейлеры
Русский трейлер New :: 06.01.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Любовь – болезнь
Оригинальное название: Big Sick
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О фильме "Любовь – болезнь":
Ромком о том, как комик из Пакистана и американская студентка преодолевают культурные различия в своих отношениях. В ролях: Зои Казан и Кумэйл Нанджиани. Продюсеры: Джадд Апатов, Барри Мендель.
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