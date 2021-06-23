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Бендер: Начало | Трейлеры
о фильме: кадры: 17 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Отрывок New :: 23.06.21
Прокат в России фильма "Бендер: Начало": 24 июня 2021 года
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О фильме "Бендер: Начало":
1919 год. Сергей Безруков в роли самозванного отца Остапа Бендера, разыскивающего царский скипетр.
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