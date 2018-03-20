  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

Точка невозврата, Бейрут / Бейрут | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 20.03.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Точка невозврата" (5)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Точка невозврата
Оригинальное название: Beirut
Прокат в России фильма "Точка невозврата": 31 мая 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Военные
        ... » Политические
        ... » Триллеры
О фильме "Точка невозврата":

Розамунд Пайк и Джон Хэмм в триллере про американского дипломата, вызванного в раздираемый войной Бейрут сотрудниками ЦРУ.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Первому игроку приготовитьсяМстители: Война бесконечностиФантастические твари 2: Преступления Грин-де-ВальдаТренерЛара КрофтТихоокеанский рубеж 2ЧерновикИзлом времени
Недавние громкие новинки:
Лара КрофтЧёрная пантераМир дикого западаДвижение вверхФорма водыЗвёздные войны: Последние джедаиДжуманджи 2: Зов джунглейСекретные материалы

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Драма":
Точка невозврата О съёмках
Лоро Тизер
Чистокровные Отрывок
Дом завтрашнего дня Трейлер
Мария Магдалина О съёмках
Чайка Трейлер
Мария Магдалина Русский трейлер 2
Временные трудности Трейлер
Довлатов Промо-ролик с Ефремовым
» Промо-ролик с Бондарчуком
Погружение Русский трейлер 2
Мария Магдалина Международный трейлер 2
Точка невозврата Русский трейлер
Колесо чудес Русский трейлер
» Трейлер
 
Новые трейлеры:
Остров собак О съёмках
Точка невозврата О съёмках
Солдат Трейлер
Винчестер. Дом, который построили призраки Локализованный ролик о съёмках
Рэмпейдж TV-ролик 2
Тихое место TV-ролик
Первому игроку приготовиться Дублированный ролик о съёмках
Мстители: Война бесконечности Трейлер 2
» Русский трейлер
Первому игроку приготовиться Трейлер 5
Килиманджара Трейлер
Во власти стихии Трейлер
» Русский трейлер
Сама жизнь Тизер
Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда Русский трейлер
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 март апрель май июнь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Точка невозврата, Бейрут:

Точка невозврата, Бейрут
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Лара Крофт: Плоско

Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали. Все лишь отрабатывали гонорар, без трэша и дичи, без жанра и смысла, без феминизма и сексизма. Равнодушие хуже бездарности

Аннигиляция: Близкие контакты
Фильм становится гибридом несопоставимых элементов фантастики и хоррора, чередуя мутировавших аллигаторов и философские рассуждения

Галерея: Мстители: Война бесконечности
В мае 2018 года на мировые экраны выходит кинокомикс «Мстители: Война бесконечности», в котором Стражи галактики

Я худею: Бодипозитив
Бортич, удивительно растолстевшей для этой роли, должно быть обидно. Текст ей писали на основе мемасов из пабликов на тему фитнеса

Пассажир: Следующая станция
Режиссёр знает, как поддержать интригу, сколь бы безумной она ни была, при этом уровень его сноровки повышается с каждым фильмом
Ещё рецензии

Обновления
Шиа Лабуф сыграет собственного отца
Шиа Лабуф сыграет роль отца-алкоголика в драме «Лапочка»...
Стеллан Скарсгаард снимется в сериале HBO «Чернобыль»
Стеллан Скарсгаард, Эмили Уотсон и Джаред Харрис снимутся в новом мини-сериале HBO «Чернобыль». Автором сценария выступает Крэйг Мазин...
Netflix снимет фильм ужасов по роману Стефани Перкинс
Кинокомпании 21 Laps и Atomic Monster совместно с Netflix займутся разработкой подросткового фильма ужасов «В твоём доме кто-то есть»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Остров собак, Isle of Dogs
» О съёмках

Точка невозврата, Beirut
» О съёмках

Солдат, Sicario 2: Soldado
» Трейлер

19 марта, понедельник
Кинокасса России: «Лара Крофт» возглавляет слабый уикенд
После череды праздничных уикендов валовая российская касса вполне ожидаемо обвалилась вдвое до 2 миллионов проданных билетов или 600 млн руб...

Лучшие комментарии:
Лара Крофт : Азачем? | Angry Beaver
Учитывая, что путных фильмов по играм за историю Голливуда было выпущенно ровно полтора, вопрос, вынесенный в заголовок вставал ещё на этапе новости о... далее

18 марта, воскресенье
Бокс-офис США: «Лара Крофт» проигрывает «Чёрной пантере»
Несмотря на то, что за океаном у главного новичка были все шансы захватить лидерство, в итоге всё сложилось иначе...

17 марта, суббота
5 лучших роликов недели: Рик и Морти, Томми Вайсо и Джефф Голдблюм
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Первому игроку приготовиться
Первому игроку приготовиться, Ready Player One
Прокат в России: 29 марта 2018 года
постеров: 15, кадров: +31
» Дублированный ролик о съёмках
» Трейлер 5

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Оскар-2018, фото цермонии . «Лара Крофт», рецензия . «Излом времени», отзыв . «Я худею», рецензия . «Пассажир», рецензия . «Чёрная пантера», рецензия . «Конец ***го мира», отзыв . «Немой», отзыв . «Лёд», рецензия . «Аннигиляция», рецензия . «Довлатов», отзыв . «Парадокс Кловерфильда», отзыв . «Леди Бёрд», отзыв . «Мстители: Война бесконечности», кадры .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Лара Крофт", "Я худею", "Излом времени", "Шерлок Гномс", "Чёрная Пантера", "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!", "Лёд", "Пассажир"
Новинки кино 2018: "Дикие предки", "Кролик Питер", "Тихоокеанский рубеж 2", "Не в себе", "Первому игроку приготовиться", "Я сражаюсь с великанами", "Мария Магдалина", "Такси 5", "Тренер"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   