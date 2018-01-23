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Точка невозврата, Бейрут / Бейрут | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер с субтитрами New :: 23.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Точка невозврата
Оригинальное название: Beirut
Прокат в России фильма "Точка невозврата": 17 мая 2018 года
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О фильме "Точка невозврата":
Розамунд Пайк и Джон Хэмм в триллере про американского дипломата, вызванного в раздираемый войной Бейрут сотрудниками ЦРУ.
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