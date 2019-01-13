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Название фильма: Красивый мальчик

Оригинальное название: Beautiful Boy

О фильме "Красивый мальчик":

Драма, основанная на популярных мемуарах отца и сына Дэвида и Ника Шеффа, рассказывает об опыте семьи, справляющейся с наркоманией на протяжении многих лет.

В ролях: Стив Карелл, Тимоти Шаламе, Мора Тирни, Эми Райан.