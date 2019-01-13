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Красивый мальчик | Трейлеры
о фильме: кадры: 13 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 13.01.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Красивый мальчик
Оригинальное название: Beautiful Boy
Прокат в России фильма "Красивый мальчик": 24 января 2019 года
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О фильме "Красивый мальчик":
Драма, основанная на популярных мемуарах отца и сына Дэвида и Ника Шеффа, рассказывает об опыте семьи, справляющейся с наркоманией на протяжении многих лет.
В ролях: Стив Карелл, Тимоти Шаламе, Мора Тирни, Эми Райан.
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