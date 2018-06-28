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Красивый мальчик | Трейлеры
Трейлер New :: 28.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Красивый мальчик
Оригинальное название: Beautiful Boy
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О фильме "Красивый мальчик":
Драма, основанная на популярных мемуарах отца и сына Дэвида и Ника Шеффа, рассказывает об опыте семьи, справляющейся с наркоманией на протяжении многих лет.
В ролях: Стив Карелл, Тимоти Шаламе, Мора Тирни, Эми Райан.
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