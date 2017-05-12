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Спасатели Малибу | Трейлеры

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Русский трейлер для взрослых New :: 12.05.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Спасатели Малибу
Оригинальное название: Baywatch
Прокат в России фильма "Спасатели Малибу": 1 июня 2017 года
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» Голливуд » Римейки
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
        ... » Молодёжные комедии
О фильме "Спасатели Малибу":

Полнометражный перезапуск культовой комедии о команде пляжных спасателей.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио, Прянка Чопра.

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Спасатели Малибу:

Спасатели Малибу
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 25
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Финал сезона из всего этого супа получился вполне отменный — бодрый, острый, яркий и во многом неожиданный

Основатель: Награда за смелость
Майкл Китон в роли случайного человека, который построил империю «Макдональдс», и актёра, заслужившего «Оскар»

Галерея: Чужой: Завет
18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет»

Стражи Галактики 2: Звёздный папа
Есть точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном, что и требуется от хорошего летнего блокбастера

Прочь: Чёрная комедия
В фильме куча белых людей издевается над чёрными парнем, но для автора это не повод делать свои «12 лет рабства», а почва для троллинга
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Спасатели Малибу
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 1 июня 2017 года
» Русский трейлер для взрослых

11 мая, четверг

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10 мая, среда

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