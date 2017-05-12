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Спасатели Малибу | Трейлеры
Русский трейлер для взрослых New :: 12.05.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Спасатели Малибу
Оригинальное название: Baywatch
Прокат в России фильма "Спасатели Малибу": 1 июня 2017 года
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О фильме "Спасатели Малибу":
Полнометражный перезапуск культовой комедии о команде пляжных спасателей.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио, Прянка Чопра.
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