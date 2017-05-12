Каннский кинофестиваль ужесточает правила из-за онлайн-видеосервисов Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу...

Ушёл из жизни культуролог Даниил Дондурей В ночь на 10 мая на 69-м году жизни скончался российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей...