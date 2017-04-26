В нашем прокате, в отличие от американского, «Форсаж 8» обрёл на минувшей неделе компанию...

Крис Пайн и Бен Фостер снова сыграют ведущие роли в историко-приключенческом эпике Дэвида Маккензи «Король-изгой»...

Режиссёр Корин Харди нашёл исполнительницу на главную роль в хоррор-фильм «Монахиня», спин-офф дилогии Джеймса Вана «Заклятие»...

Наконец, пришло известие, которого уже несколько лет ждали зрители во всём мире — начались съёмки сиквела «Аватара»...

Кинокомпания Universal Pictures планирует производство музыкально-биографической картины «Блондинка с амбициями» о Мадонне...

Ума Турман присоединилась к актёрам кинокомедии «Война с дедушкой» по одноимённому роману Роберта Киммела Смита 1984 года...