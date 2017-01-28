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Спасатели Малибу | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Промо-ролики New :: 28.01.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Спасатели Малибу
Оригинальное название: Baywatch
Прокат в России фильма "Спасатели Малибу": 11 мая 2017 года
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» Голливуд » Римейки
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
        ... » Молодёжные комедии
О фильме "Спасатели Малибу":

Полнометражный перезапуск культовой комедии о команде пляжных спасателей.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио, Прянка Чопра.

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Спасатели Малибу:

Спасатели Малибу
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 16
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Притяжение: Насилие

Бондарчук снял мелодраму для девочек. Те же конфликты, те же герои, те же комичные ситуации. Только он обернул всё это в очень плохую фантастику с типа-сатирой

Молчание: Идите по всему миру
Герой готов обрести искупление через мученичество, но для этого ему, в отличие от Христа, надлежит спуститься с небес на землю

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Фан-сервис пополам с самоиронией не то чтобы стоят на первом месте, но постоянно о себе напоминают

Ловушка: Игра теней
Фильм наблюдает за главными героями с позиции не насмешливой чёрной комедии, но серьёзного до сведения скул детектива

Преисподняя: Уже в ней
Гай Пирс в роли демонического пастыря подвешивает людей на их же кишках, убивает детей и охотится на немую Дакоту Фэннинг, не желающую подставлять другую щёку
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Спасатели Малибу
Спасатели Малибу, Baywatch
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