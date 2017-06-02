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Спасатели Малибу
о фильме: рецензия | кадры: 25 | трейлеры: 17 | постеры: 9 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Купание красного гидрика
Самое интересное, что можно сказать о полнометражных «Спасателях Малибу», это то, что на самом деле их уже сняли, причём трижды. Первый раз когда на тв спустя два года после финального сезона выпустили стенделоночку «Гавайская свадьба» со всё теми же Хассельхофом и Андерсон, второй раз — уже в 2012 году, когда тот же Хассельхоф в роли себя в состоянии деменции обстёбывал тему в «Пираньях 3DD», и наконец тема была добита в танце, когда вышли «Мачо и ботан 2», где были отработаны все (прописью — все) будущие шутки предмета нашего сегодняшнего внимания. Собственно, кто видел все три фильма — видел всё, и на этом можно было бы закруглиться, чтобы не повышать энтропию вселенной, разве что добавить обязательный к просмотру
То есть да, пляжный экшн превратился в комедию для (и, частично, про) тупых подростков, которых, благодаря рейтингу 18+, среди зрителей и не найдётся. Плюс, несмотря на этот самый рейтинг, кино будет всё таким же асексуальным, ограничиваясь одной шуткой про член и одной шуткой про сиськи (не считая ещё двух шуток под титры в жанре «неудачных дублей»). То есть да, сиськи в кадре есть, купальники есть, но их как бы и нет. Плюс, в отличие от «Мачо и ботана», фильм почти не акцентируется на ностальгии, весь цитатник оригинала исчерпывается двумя бессмысленными камео и случайным совпадением имён, благо актёры даже и не похожи, включая характеры.
Но если нет цитатника из оригинала и упора на ностальгию, то что же есть? Есть команда препирающихся с местным полицейским и собственным начальством спасателей, которые заняты в кадре чем угодно, только не своей работой — они шляются по вечеринкам, устраивают конкурсы для стажёров, ведут какие-то непонятные «расследования». В общем, есть просто одни пацаны (зрители), которые просто следят за другими пацанами (спасателями), которые просто следят за третьими пацанами (бандосами), которые натурально мочат всех, кто встаёт у них на пути. Без обид.
Всё это почему-то называется экшн-комедией, хотя в общем в зале смеялись за сеанс раза полтора, а компьютерный огонь не красит даже банки тов. Джонсона, да и карьеру режиссёра Гордона не украшает. То есть получается, что из всего заявленного (и очевидного) материала получилось только показать немного красивых кадров с тётками (а в основном — мужичками) в гидриках, пару раз пошутить ниже пояса и на этом торжественно удалиться в закат под бодрый монолог Скалы под ежиным уколом. Всем спасибо, все свободны, эпоха ушла окончательно.
Название фильма: Спасатели Малибу
Оригинальное название: Baywatch
Прокат в России фильма "Спасатели Малибу": 1 июня 2017 года
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О фильме "Спасатели Малибу":
Полнометражный перезапуск культовой комедии о команде пляжных спасателей.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио, Прянка Чопра.
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