Новый Каннский фестиваль — новые трейлеры авторского и просто претендующего на какие-то награды кино...

По традиции ударно стартовав, летний американский бокс-офис в этом году не торопится лить масло в огонь и вторую неделю подряд остаётся в режиме перекура. Главная...