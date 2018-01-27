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Бэтмен: Готэм в газовом свете | Трейлеры
Трейлер New :: 27.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Бэтмен: Готэм в газовом свете
Оригинальное название: Batman: Gotham by Gaslight
Планы выпуска: 2018 год
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О фильме "Бэтмен: Готэм в газовом свете":
Альтернативный викторианский Готэм, в котором Бэтмэн И Женщина-кошка расследуют преступления Джека-потрошителя.
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