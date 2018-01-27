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Бэтмен: Готэм в газовом свете | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 27.01.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Бэтмен: Готэм в газовом свете
Оригинальное название: Batman: Gotham by Gaslight
Планы выпуска: 2018 год
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Бэтмен: Готэм в газовом свете":

Альтернативный викторианский Готэм, в котором Бэтмэн И Женщина-кошка расследуют преступления Джека-потрошителя.

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Бэтмен: Готэм в газовом свете:

Бэтмен: Готэм в газовом свете
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Бэтмен: Готэм в газовом свете: Овсянка, сэр
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Бэтмен: Готэм в газовом свете, Batman: Gotham by Gaslight new
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