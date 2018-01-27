Рецензия: Овсянка, сэр

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 27 января 2018

Часто встречается мнение, что мультфильмы про супергероев у «Уорнеров» получаются лучше, чем кино. «Бэтмен: Готэм в газовом свете» отчасти подтверждает это. За последние десять лет «Уорнеры» позволили своим аниматорам экранизировать многие специфические, концептуально или сюжетно смелые вещи. и “Killing Joke” Алана Мура, и «Тёмную лигу» (куда даже пригласили озвучивать Мэтта Райана на роль Константина), и «Возвращение Тёмного рыцаря», и вот теперь — викторианская версия Бэтмена в «Готэме в газовом свете».

Как всегда в таких случаях, тут много чисто фанатских приколов в духе «а как они переделали это». Женщина-кошка выросла в цирке, а Брюса Уэйна воспитывала монахиня. Доктор Стрэйндж рассказывает о преимуществах лоботомии, Бэтмен разъезжает по Готэму на паровом мотоцикле, а сам Готэм едва отличим от стереотипного викторианского Лондона. На этом авторам показалось, что постмодерна недостаточно, и сделали плащ Бэтмена похожим на накидку Шерлока Холмса, заставили его шифровать письма пляшущими человечками, выпендриваться дедуктивным методом и завести банду уличных сирот в качестве помощников. Почему Уэйн не стал курить трубку — непонятно. А главной проблемой Бэтмена стал Джек Потрошитель. Но это уже наследие первоисточника, так и быть, ничего не поделать. Хотя с другой стороны, всё остальное из оригинала либо сильно переработали, либо просто выкинули.

И долгое вся эта байка про Потрошителя никак не радует. Их и так миллиард. Так что почти весь мультфильм самое интересное скрыто в деталях. В том, как Селина Кайл выставляет коленку из смешного выреза в платье, или как готэмцы дружно ходят смотреть на неё в кабаре, или что первой жертвой Потрошителя становится Плющ.

Антуражно мультфильм всё норовит свалиться в стимпанк, и даже есть драка на дирижабле, но очень не хватает детальной, богатой рисовки, а не бедного уровня мультсериалов 90-х. Понятно, что «Уорнеры» выпускают в год сразу нескольких таких анимаций, и они все сразу выходят на видео, но это всё равно не дело. Даже в малобюджетных мультфильмах «Нетфликса» типа «Каслвании» рисовка актуальнее и креативнее, хотя её делали корейцы за еду. А ещё скоро «Марвел» выпустит собственную анимацию про «Паука», где визуальные решении уже по трейлеру сносят крышу, и тогда «Уорнеры» даже на этом поле окажутся лузерами.

Но потом случается финал — и ты в целом не жалеешь, что посмотрел. Если подумать, развязка для жанра тоже не оригинальная, и будь все персонажи для нас новыми, мало бы кто удивился. Но здесь почти все лица знакомые, мы знаем, на чьей они стороне и что ими движет, и когда ломают канон — ты это, само собой, не ожидаешь. А тут это делают дерзко, без подсказок, и потому однозначно внезапно. И этот поворот — лучшее, что есть в этом мультфильме.