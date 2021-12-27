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Бэтмен | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Бэтман

Трейлер 2 New :: 27.12.21


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Название фильма: Бэтмен
Оригинальное название: Batman
Прокат в России фильма "Бэтмен": 3 марта 2022 года
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» Франчайзы » Бэтман
О фильме "Бэтмен":

Мэтт Ривз («Планета обезьян») представляет новую попытку реанимировать киновселенную Бэтмена с Робертом Паттинсоном в роли самого.

В прочих ролях: Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Энди Сёркис, Питер Сарсгаард, Джон Туртурро, Джеффри Райт.

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Бэтмен:

Бэтмен
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Не смотрите вверх: Социальные медиа
Нас всех ждёт грустное и запоздалое осознание того, что ты не можешь избавиться от проблем, просто зажмурившись, как бы тебе не хотелось о них позабыть

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