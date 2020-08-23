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Бэтмен | Трейлеры
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Русский тизер New :: 23.08.20
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Название фильма: Бэтмен
Оригинальное название: Batman
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О фильме "Бэтмен":
Мэтт Ривз («Планета обезьян») представляет новую попытку реанимировать киновселенную Бэтмена с Робертом Паттинсоном в роли самого.
В прочих ролях: Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Энди Сёркис, Питер Сарсгаард, Джон Туртурро, Джеффри Райт.
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