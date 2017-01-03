Кассовые итоги 2016: США и мировой прокат Американский бокс-офис в оставившем нас 2016 году продолжил в поте лица взбираться выше — валовая касса по итогам 366 дней успешно составила $11...

Бокс-офис США: 30.12-02.01, «Изгой-Один» и «Зверопой» доминируют Как и в 2005 и 2011 годах, когда 31 декабря и 1 января также выпадали на субботу и воскресенье, по итогам четырёхдневного уикенда в Штатах выросли сборы практически всех...

Марк Райленс и Наоми Харрис попали в Почётный список королевы Елизаветы II Актёры Марк Райленс и Наоми Харрис включены в Почётный список королевы Елизаветы II, который отмечает тех...