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Баллада Бастера Скраггса | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 20.09.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Баллада Бастера Скраггса
Оригинальное название: Ballad of Buster Scruggs
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О фильме "Баллада Бастера Скраггса":
Комедийная вестерн-антология братьев Коэнов из шести новелл, объединённых одним персонажем по имени Бастер Скраггс.
В ролях: Джеймс Франко, Лайам Нисон, Брендан Глисон, Зои Казан.
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