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Балканский рубеж | Трейлеры
о фильме: кадры: 33 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 14.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Балканский рубеж": 28 марта 2019 года
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О фильме "Балканский рубеж":
Антон Пампушный, Гоша Куценко, Равшана Куркова и специально приглашённый эпизодический Эмир Кустурица в патриотическом боевике об историческом марш-броске ВДВ РФ на приштинский аэропорт «Слатина» 12 июня 1999 года.
Режиссёр: Андрей Волгин («Танцы насмерть»).
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