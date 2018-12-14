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О фильме "Балканский рубеж":

Антон Пампушный, Гоша Куценко, Равшана Куркова и специально приглашённый эпизодический Эмир Кустурица в патриотическом боевике об историческом марш-броске ВДВ РФ на приштинский аэропорт «Слатина» 12 июня 1999 года.

Режиссёр: Андрей Волгин («Танцы насмерть»).