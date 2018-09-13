|
Ничего хорошего в отеле Эль Рояль | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 13.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Ничего хорошего в отеле Эль Рояль
Оригинальное название: Bad Times at the El Royale
Прокат в России фильма "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль": 11 октября 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль":
Семь незнакомцев, каждому из которых есть что скрывать, встречаются в заброшенном отеле Эль-Рояль. В течение одной ночи у каждого будет последний шанс на искупление.
Режиссёр и сценарист: Дрю Годдард.
В ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Джефф Бриджес.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ничего хорошего в отеле Эль Рояль:
Первая реформатская церковь: Конец света
Третья волна зомби: Лекарство от зомби
Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2018
Великий уравнитель 2: Утраченное время
Проповедник: 3 сезон: Потусторонее
12 сентября, среда
Ещё один голливудский режиссёр и продюсер первой величины заключил сделку со стриминговым гигантом «Нетфликс» — спортивная драма Стивена Содерберга...
11 сентября, вторник
|
|
|
|
|
Торонто-2018, фоторепортаж «Великий уравнитель 2», рецензия «Тёмные отражения», рецензия Венеция-2018, фото «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Третья волна зомби», отзыв «Как женить холостяка», отзыв «Днюха!», рецензия «Отель Артемида», отзыв «Альфа», отзыв «Гоголь 3», рецензия «Апгрейд», отзыв «Первая реформатская церковь», отзыв