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Название фильма: Ничего хорошего в отеле Эль Рояль

Оригинальное название: Bad Times at the El Royale

О фильме "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль":

Семь незнакомцев, каждому из которых есть что скрывать, встречаются в заброшенном отеле Эль-Рояль. В течение одной ночи у каждого будет последний шанс на искупление.

Режиссёр и сценарист: Дрю Годдард.

В ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Джефф Бриджес.