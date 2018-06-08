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Ничего хорошего в отеле Эль Рояль | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 08.06.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Ничего хорошего в отеле Эль Рояль
Оригинальное название: Bad Times at the El Royale
Прокат в России фильма "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль": 11 октября 2018 года
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О фильме "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль":
Семь незнакомцев, каждому из которых есть что скрывать, встречаются в заброшенном отеле Эль-Рояль. В течение одной ночи у каждого будет последний шанс на искупление.
Режиссёр и сценарист: Дрю Годдард.
В ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Джефф Бриджес.
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