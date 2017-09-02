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Очень плохие мамочки 2 | Трейлеры
Русский трейлер New :: 02.09.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Очень плохие мамочки 2
Оригинальное название: Bad Moms Christmas
Прокат в России фильма "Очень плохие мамочки 2": 30 ноября 2017 года
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О фильме "Очень плохие мамочки 2":
Рождественское продолжение комедии про плохих мамочек.
В ролях помимо главных героинь (Мила Кунис, Катрин Хан, Кристен Белл) также снялись Сюзан Сарандон, Кристин Барански, Шерил Хайнс в роли их мам.
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Очень плохие мамочки 2:
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