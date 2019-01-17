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Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители | Трейлеры

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Отрывок New :: 17.01.19 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители": 24 января 2019 года
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О фильме "Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители":

Поскольку предыдущий фильм про бабушку лёгкого поведения собрал неплохую кассу, Александр Ревва продолжает позориться в роли афериста с переодеванием. На этот раз будут мстить за пропавшие пенсионные накопления.

В остальных ролях: Глюкоза, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Роман Курцын.

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Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители:

Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 2

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