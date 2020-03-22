Рецензия: Хаус он да дек

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 22 марта 2020

В первую очередь «Авеню 5» работает как киноманское порно: Хью Лори в роли доктора Хауса поместили в пародию на сериальный «Стартрек», а шоураннер — главный современный политический сатирик в кино Армандо Ианнуччи. То есть, сериал работает сразу на нескольких уровнях, которые сложно было представить вместе.

Хью Лори играет саркастичного фальшивого капитана Кларка, которому нужно руководить попавшим в аварию космическим круизным лайнером, потому что настоящий тайный капитан погиб. Он много пьет, в какой-то момент подсаживается на седативное, но самое важное и неочевидное: его герой — англичанин, который должен притворяться американцем, потому что считается, что американцы вселяют большую уверенность, и ещё Кларк носит парик, чтобы скрывать лысину. То же самое сделал сам Лори, чтобы получить роль Хауса — притворился американцем, потому что Брайан Сингер категорически не хотел англичанина, и последние сезоны у Лори маскировали лысину. А диалоги Лори — это почти всегда проходки по коридорам, где он не глядя и саркатично отвечает на вопросы преследующих его персонажей. Дежавю во все поля.

Только Кларк хоть не идиот и вообще один из немногих адекватных людей на корабле, он абсолютно не гений, что открыто и многократно подчёркивает. И это тоже похоже на тонкую шутку. Однажды это начинает быть похоже на самоиронию над Хаусом, вставленную в абсурдную бюджетную комедию уровня «Чудотворцев» — с тем же миксом мимишности, чёрного юмора и соцподтекста.

И если начать смотреть между строк, то история про корабль дураков, который летит неизвестно куда, рассказывается с тех же точек зрения, что все предыдущие политсатиры Ианнуччи: куча идиотов в руководстве, идиоты в оппозиции и туповатая массовка пассажиров, судьбу которой пытаются решать указанные идиоты и немногие здравомыслящие люди, которые всё равно мало что решают. Все активно кричат, делают глупости и рвут на себе волосы, а корабль постепенно обрастает гравитационным кольцом из трупов и — натурально — говна, на котором потом решают показывать лицо Папы Римского, чтобы стрессующие пассажиры стали чувствовать себя лучше.

Правда, со сложносочинённым матом, как было «В петле», смотрелось бы лучше, но его нет. Как почти нет злобной жестокости «Смерти Сталина», превратившей его в гангстерскую драму, хотя чернушный цинизм тоже просится. Зато в каждой серии есть моменты, когда через абсурд прорывается щемящая драма, которой будто здесь не место, и кино, над которым больше хмыкал, чем смеялся, больше не развлекает вовсе. Даже удивительно, что HBO дало «Авеню 5» зелёный свет на второй сезон. Не то чтобы оно не заслуживает продолжение — просто это слишком тонко для нашего цирка.