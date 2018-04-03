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Мстители: Война бесконечности | Трейлеры
TV-ролик New :: 03.04.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Мстители: Война бесконечности
Оригинальное название: Avengers: Infinity War
Прокат в России фильма "Мстители: Война бесконечности": 3 мая 2018 года
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О фильме "Мстители: Война бесконечности":
Стражи галактики, Тор, Железный человек, Доктор Стрэндж, Халк, Человек-паук и многие другие супергерои пытаются остановить могущественного злодея Таноса.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Роберт Дауни-младший, Крис Пратт, Скарлетт Йоханссон, Джош Бролин, Том Холланд.
Режиссёры: Энтони Руссо, Джо Руссо.
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