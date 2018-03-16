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Мстители: Война бесконечности | Трейлеры

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Трейлер 2 New :: 16.03.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Мстители: Война бесконечности
Оригинальное название: Avengers: Infinity War
Прокат в России фильма "Мстители: Война бесконечности": 3 мая 2018 года
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» Франчайзы » Мстители
О фильме "Мстители: Война бесконечности":

Стражи галактики, Тор, Железный человек, Доктор Стрэндж, Халк, Человек-паук и многие другие супергерои пытаются остановить могущественного злодея Таноса.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Роберт Дауни-младший, Крис Пратт, Бри Ларсон, Джош Бролин, Том Холланд.

Режиссёры: Энтони Руссо, Джо Руссо.

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Мстители: Война бесконечности:

Мстители: Война бесконечности
кадры из фильма: 3
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Лара Крофт: Плоско

Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали. Все лишь отрабатывали гонорар, без трэша и дичи, без жанра и смысла, без феминизма и сексизма. Равнодушие хуже бездарности

Аннигиляция: Близкие контакты
Фильм становится гибридом несопоставимых элементов фантастики и хоррора, чередуя мутировавших аллигаторов и философские рассуждения

Я худею: Бодипозитив
Бортич, удивительно растолстевшей для этой роли, должно быть обидно. Текст ей писали на основе мемасов из пабликов на тему фитнеса

Пассажир: Следующая станция
Режиссёр знает, как поддержать интригу, сколь бы безумной она ни была, при этом уровень его сноровки повышается с каждым фильмом

Излом времени: Времяломка
Фильм с самого начала наступает буквально на все грабли «Земли будущего», как будто снимался теми же авторами
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Мстители: Война бесконечности, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
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