Кинокасса России: февраль начинается слабым уикендом, лидирует «Селфи» Отечественный прокат то ли спутал себе все карты бесконечными переносами фильмов, то ли просто не рассчитал истинных возможностей многочисленных премьер — в итоге...

Бокс-офис США: «Джуманджи 2» возглавляет уикенд Суперкубка Заокеанский прокат на фоне Суперкубка традиционно дал слабину, однако в этом сезоне широкопрокатных премьер не случилось вовсе...