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Мстители 4: Финал | Трейлеры

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Презентация с актёрами New :: 19.04.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Мстители 4: Финал
Оригинальное название: Avengers 4: Endgame
Прокат в России фильма "Мстители 4: Финал": 29 апреля 2019 года
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О фильме "Мстители 4: Финал":
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Мстители 4: Финал:

Мстители 4: Финал
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 21
трейлеры: 19

Рецензии и обзоры

Миллиард: Михаил Пихаил

Как житейская драма это получается очень тупо, как криминальная комедия — совершенно вторично, как детектив про опального олигарха — весьма странно. То есть да, с масками получилось забавно, но в общем это и всё

Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы: А ты не найдёшь себе короля
По конец фильма даже спецэффекты перестают играть, а живые актёры вообще застывают в творческом ступоре

Высшее общество: Космический мусор
Нолан получает насупленную, некомфортную пародию, как если бы её снимал Триер в юбке

В погоне за Бонни и Клайдом: Старая школа
Это умное, авторское кино, созданное людьми, которые хотят рассказывать истории, но не стремятся быть конъюнктурными

Кладбище домашних животных: Мы гуляли, я и зомби
Кинг писал о древних силах, заставлявших людей поддаваться искушениям, и чем под это не подходят силы коммерческого кинопроизводства?
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