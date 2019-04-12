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Мстители 4: Финал | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик 3 New :: 12.04.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Мстители 4: Финал
Оригинальное название: Avengers 4: Endgame
Прокат в России фильма "Мстители 4: Финал": 29 апреля 2019 года
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» Блокбастеры » Кинокомиксы
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О фильме "Мстители 4: Финал":
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Мстители 4: Финал:

Мстители 4: Финал
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 21
трейлеры: 17

Рецензии и обзоры

Высшее общество: Космический мусор
Нолан получает насупленную, некомфортную пародию, как если бы её снимал Триер в юбке

В погоне за Бонни и Клайдом: Старая школа
Это умное, авторское кино, созданное людьми, которые хотят рассказывать истории, но не стремятся быть конъюнктурными

Кладбище домашних животных: Мы гуляли с зомби
Кинг писал о древних силах, заставлявших людей поддаваться искушениям, и чем под это не подходят силы коммерческого кинопроизводства?

Шазам!: Скажите, как его зовут!
Баланса между классическим комиксом, пародией, подростковой комедией и подростковой же драмой авторам так и не удалось достичь

Новинки апреля: «Шазам», «Хеллбой», «Мстители» и «Миллиард»
Программа больше похожа на майско-летнюю — именно на апрель в итоге пришлась главная премьера года
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Мстители 4: Финал, Avengers 4: Endgame
» TV-ролик 3
» Репортаж с премьеры
» О съёмках
» Отрывок
» Дублированный промо-ролик

За мечтой, Teen Spirit
» Русский трейлер 2
» О съёмках

Лучшие комментарии:
Стекло : Наконец посмотрел. | BadGary
В кино не попал(о чем теперь не жалею) и дожидался адекватного качества, и вот свершилось... далее

11 апреля, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

Тайная жизнь домашних животных 2, Secret Life of Pets 2
» Русский трейлер 5

Анна, Anna new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский трейлер
» Трейлер

Покемон. Детектив Пикачу, Pokemon Detective Pikachu
» Дублированный промо-ролик 2

Король Лев, Lion King
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Боль и слава, Dolor y gloria new
» Русский трейлер
» Русский тизер-трейлер

10 апреля, среда

На Париж new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Семейка Аддамс, Addams Family new
постеров: 1, кадров: 1
» Тизер-трейлер

9 апреля, вторник

Война Анны new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Люди Икс: Тёмный Феникс, X-Men: Dark Phoenix
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Игра разумов, Professor and the Madman
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Игра престолов, Game of Thrones
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» О съёмках: Эмилия Кларки
» Дублированный тизер 3

8 апреля, понедельник
Кинокасса России: «Шазам!» и «Кладбище домашних животных» против «Дамбо»
Как и в заокеанском прокате, в российских кинотеатрах прежний лидер неминуемо должен был сдаться тандему новичков...

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