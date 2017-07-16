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Взрывная блондинка | Трейлеры
О съёмках New :: 16.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Взрывная блондинка
Оригинальное название: Atomic Blonde
Прокат в России фильма "Взрывная блондинка": 27 июля 2017 года
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О фильме "Взрывная блондинка":
Агент МИ6 отправляется в Берлин во время Холодной войны, чтобы расследовать убийство другого агента и вычислить предателей.
В ролях: Шарлиз Терон, Джеймс Макавой, Джон Гудман.
Режиссёр: Дэвид Литч.
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Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
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