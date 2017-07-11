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Взрывная блондинка | Трейлеры

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Русский отрывок 3 New :: 11.07.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Взрывная блондинка
Оригинальное название: Atomic Blonde
Прокат в России фильма "Взрывная блондинка": 27 июля 2017 года
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» Голливуд » Экшн
О фильме "Взрывная блондинка":

Агент МИ6 отправляется в Берлин во время Холодной войны, чтобы расследовать убийство другого агента и вычислить предателей.

В ролях: Шарлиз Терон, Джеймс Макавой, Джон Гудман.

Режиссёр: Дэвид Литч.

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Взрывная блондинка:

Взрывная блондинка
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 13

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