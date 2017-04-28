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Взрывная блондинка, Атомная блондинка / Атомная блондинка | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 28.04.17 ссылка на ролик
Название фильма: Взрывная блондинка
Оригинальное название: Atomic Blonde
Прокат в России фильма "Взрывная блондинка": 3 августа 2017 года
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О фильме "Взрывная блондинка":
Агент МИ6 отправляется в Берлин во время Холодной войны, чтобы расследовать убийство другого агента и вычислить предателей.
В ролях: Шарлиз Терон, Джеймс Макавой, Джон Гудман.
Режиссёр: Дэвид Литч.
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Взрывная блондинка, Атомная блондинка:
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