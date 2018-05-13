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Атланта | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 23 | трейлеры: 3 | постеры: 6 | в ролях
Музыкальное видео New :: 13.05.18 ссылка на ролик
Авторы сериала сняли музыкальный клип
Размещение: YouTube
Название сериала: Атланта
Оригинальное название: Atlanta
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О сериале "Атланта":
Драмком-сериал Дональда Гловера о современных проблемах Америки, включая, но не ограничиваясь расовыми предрассудками.
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