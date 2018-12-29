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Астерикс и тайное зелье | Трейлеры
Дублированный отрывок New :: 29.12.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Астерикс и тайное зелье
Оригинальное название: Asterix: Le secret de la potion magique
Прокат в России фильма "Астерикс и тайное зелье": 17 января 2019 года
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О фильме "Астерикс и тайное зелье":
Анимационные Астерикс и Обеликс отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, после того как старый упал с дерева и сломал обе ноги.
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