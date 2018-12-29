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Название фильма: Астерикс и тайное зелье

Оригинальное название: Asterix: Le secret de la potion magique

О фильме "Астерикс и тайное зелье":

Анимационные Астерикс и Обеликс отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, после того как старый упал с дерева и сломал обе ноги.