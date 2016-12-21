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Кредо убийцы | Трейлеры
о фильме: кадры: 15 | трейлеры: 23 | постеры | в ролях
Промо-ролик 2 New :: 21.12.16 ссылка на ролик
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Название фильма: Кредо убийцы
Оригинальное название: Assassin's Creed
Прокат в России фильма "Кредо убийцы": 5 января 2017 года
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О фильме "Кредо убийцы":
По мотивам одноимённой игровой франшизы.
Майкл Фассбендер играет Каллума Линча, который переживает прошлое своего предка из 15 века Агилара. Действие будет происходить в двух временных периодах.
В фильме также сыграла Марион Котийяр. Режиссёр: Джастин Курзел («Макбет»).
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