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Название фильма: Кредо убийцы

Оригинальное название: Assassin's Creed

О фильме "Кредо убийцы":

По мотивам одноимённой игровой франшизы.

Майкл Фассбендер играет Каллума Линча, который переживает прошлое своего предка из 15 века Агилара. Действие будет происходить в двух временных периодах.

В фильме также сыграла Марион Котийяр. Режиссёр: Джастин Курзел («Макбет»).