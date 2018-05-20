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Эш против Зловещих мертвецов | Трейлеры
Трейлер, сезон 3 New :: 20.05.18 ссылка на ролик
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Название сериала: Эш против Зловещих мертвецов
Оригинальное название: Ash vs Evil Dead
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О сериале "Эш против Зловещих мертвецов":
Продолжение культовых ужастиков Сэма Раими про зловещих мертвецов и бесстрашного Эша в исполнении Брюса Кемпбелла. Но теперь в виде телесериала.
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Эш против Зловещих мертвецов:
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