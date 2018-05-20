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Каннский кинофестиваль 2018: фоторепортаж

Эш против Зловещих мертвецов

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Отзывы: [2]

Рецензия: 3 сезон: Ещё раз с особым цинизмом

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 20 мая 2018
Рецензия

Эш против Зловещих мертвецов

«Эша» закрыли. Он продержался три сезона, хотя последние два топтался на месте. Аж три сезона! Это на целый сезон больше, чем «Королевы крика», игравшие на том же поле трэшевого и абсурдного комедийного хоррора.

Уже в начале третьего сезона ясно видно, что новый круг даётся с трудом. Было понятно, что «Эша» не могли не закрыть, а рейтинги не могли не упасть — это взаимозависимые вещи. Но не потому, что пропал кураж. Шутить ещё шутили, хулиганили зло, цинично и временами за гранью, а харизмы Кемпбелла хватало, чтобы работать за всех.

Но денег не дали. Упавшие рейтинги второго сезона, видимо, оставили сериал перед единственным выходом: жить в оставшихся декорациях. Без какой-либо возможности убраться подальше. Снова единственная улица Элк Гроув, снова дом Эша, снова трейлер Эша, снова лес на месте Той-Самой-Избушки, плюс стереотипная школа, подвал и пара дежурных серых комнат. Видимо, вопрос денег стоял так остро, что авторы даже нагло скопировали Upside Down из «Очень странных дел», чтобы показать те же локации, но в другом свете. Иными словами, включили дым-машину, наложили зелёный фильтр и добавили дешёвых демонов.

Сценаристам пришлось размазывать сцены по хронометражу до такой степени, что многие драки, особенно в середине сезона, длятся половину или целую серию. Раньше тоже была камерность, но чтобы одна-единственная схватка в одной-единственной комнате шла тридцать минут — это что-то новое. Слава богу, она перебивалась другими сюжетными линиями, но по правде, там действия было не сильно больше. И так весь сезон. Главные герои пробегали, в основном, по одиночке, теряясь, ненадолго сбиваясь обратно и снова разлетаясь, чтобы кино казалось разнообразным.

Эш против Зловещих мертвецов

Двадцать раз на день все умирают, возрождаются и снова умирают, чтобы создать иллюзию драматических поворотов, а новую старую возню стараются освежить внезапной дочерью Эша. То есть, третий сезон — это ещё и семейное кино. Но ладно, сегодня это модно среди брутально-похабных комедий.

Но пусть денег нет, падать лицом не хочется. А как сделать растянутую драку интереснее? Сделать ещё более дикой. Людей ещё чаще и сочнее режут, расчленяют, дробят, разрывают на части и так далее. Кишки и мозги выворачивают крупным планом прямо в лицо. Кровью заливают уже всё, что можно, оставляя эти лужи на весь остальной сезон. Чистят только одежду, потому что иначе никак — героев так часто поливают кровью из шланга, что их одежда и лица давно бы стали чёрно-кровавыми. Но это всё равно ерунда в сравнении с некоторыми эпизодами, где сериал в поисках креатива уносит в совсем непредвиденную дичь. Я говорю даже не про сцену, где Эш и демон кидаются спермой, а про демонического младенца, например, который забирается в обезглавленный труп женщины через её вагину и начинает ею управлять. Ещё круче то, как потом Эш его побеждает. Удивительное, так сказать, зрелище. Очень креативное. Причём все понимают, что ходят по грани, поэтому там и тут Кемпбелл говорит типа, это всё очень-очень неправильно, уже слишком и вообще, твари совесть потеряли. Явно авторы тоже поняли в какой-то момент, что это последний раз. Самый последний, учитывая возраст Кемпбелла.

Поэтому приятно и радостно видеть финал, который получился. Несмотря на все проблемы, ловким образом Эш прощается и не прощается одновременно, завершая своё кинематографическое путешествие на самой высокой и достойной ноте из возможных.

Эш против Зловещих мертвецов


 
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Название сериала: Эш против Зловещих мертвецов
Оригинальное название: Ash vs Evil Dead
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О сериале "Эш против Зловещих мертвецов":

Продолжение культовых ужастиков Сэма Раими про зловещих мертвецов и бесстрашного Эша в исполнении Брюса Кемпбелла. Но теперь в виде телесериала.

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Эш против Зловещих мертвецов:

Эш против Зловещих мертвецов
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 41
трейлеры: 3

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