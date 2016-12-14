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Эш против Зловещих мертвецов
Рецензия: Адскими кругами
Прошлогоднее возвращение Кэмпбелла с «Эшем» было одним из ярких и самых идеальных возвращений в кино вообще. Удачным оказалось всё. И более того, казалось, что никто даже не пытался сдерживать Раими и Кэмпбелла. Кроме бюджета, само собой. Они словно делали всё, что приходило на ум — много шутили, расчленяли и валяли дурака. Инфантильный Эш, жизнерадостный мексиканец и злая еврейка неслись в самое пекло, не сильно заботясь о collateral damage, и чудесным образом выживали. Ну, и параллельно всё заливалось гигантским потоком фан-сервиса, который, как ни странно, смотрелся со всем гармонично.
Второй сезон мгновенно снижает градус: с апокалипсиса на проблемы помельче. Беспощадная стерва внезапно из охотника превращается в жертву, вызывает Эша из его пьяного пляжного рая — и всё по новой. Тут же выясняется, что весь сюжетный креатив снова уходит в прошлое Эша — герои прикатывают в его родной город Элк-Гров и там остаются конца. Брошенный папаша, старые друзья и подруги, их мужья, дети — вот это всё по очереди выходит на сцену, а потом, отыграв партию, превращается в кровавые ошмётки. Натурально. Это даже не спойлер. К этому быстро привыкаешь, и этого ждёшь.
Бессмертны только главные герои. Причём мексиканец с еврейкой окончательно забронзовели, и, лишённые даже романтической линии, они весь сезон не знают, что делать, и плетутся хвостом за кем получается.
И по той причине, что развернуть нормальный апокалипсис не позволяет бюджет, а персонажи не развиваются, новое приключение часто ощущается как бесконечный бег по кругу — наши победили, но не до конца, появляется демон, снова наши победили, но не до конца, снова демон, снова победа, снова не до конца. И все постоянно лажают, само собой. И умирают. И каждую серию с лицом в крови. Её выливают вёдрами, а иногда, кажется, льют прямо из шланга. В середине «Эш» больше похож на «Константина», в которого ввели адскую дозу смешной чернухи, а всех героев поделили на классных идиотов и мёртвых идиотов. В этом смысле сериал, конечно, по-прежнему крутой и уникальный. В нём столько же самоиронии, сколько и цинизма. Он всё ещё очень смешной. Но, как ни крути, стоит на месте, и очередное возвращение к хижине в лесу, на которой, казалось, закрыли тему в первом сезоне — подтверждение тому, что пора либо завязывать, либо отсылать Эша обратно в средневековье.
Название сериала: Эш против Зловещих мертвецов
Оригинальное название: Ash vs Evil Dead
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О сериале "Эш против Зловещих мертвецов":
Продолжение культовых ужастиков Сэма Раими про зловещих мертвецов и бесстрашного Эша в исполнении Брюса Кемпбелла. Но теперь в виде телесериала.
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Эш против Зловещих мертвецов:
Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
Спектральный анализ: Делай, что умеешь
Эш против Зловещих мертвецов: Адскими кругами
Питомец: Акула и щенок
Гуляй, Вася new
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