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Артемис Фаул | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Онлайн-трейлер New :: 17.04.20

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Все ролики фильма "Артемис Фаул" (8)

 
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Название фильма: Артемис Фаул
Оригинальное название: Artemis Fowl
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» Голливуд » Фэнтэзи
» Голливуд » Подростковое кино » Мальчики
О фильме "Артемис Фаул":

Кеннет Брана после неудачи с «Восточным экспрессом» решил продолжить свою режиссёрскую карьеру, поставив для «Диснея» экранизацию подросткового романа про ограбление подземного мира лепреконов и их техномагию.

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Артемис Фаул:

Артемис Фаул
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Остров фантазий: Агент Пенья
Ладно бы фильм позиционировался бы честная антология, так нет же, он просто немотивированно скачет из жанра в жанр

Ритм-секция: Возьми себя в руки
Хмурое, флегматичное бульварное чтиво, где грустные люди оказываются в авантюрном сюжете, и по иронии в этом нет ничего увлекательного

Любовь. Свадьба. Повторить: Что мы наделали
Всех запирают в одном красивом итальянском доме в свадебный день наедине с шутками и конфликтами из нулевых

Байки из Петли: Мгновение назад
Сериал получился не только экранизацией картин Столенхага, но и ностальгической притчей о том, что всё это было мгновение назад

Бледная синяя точка: Притягательное
Специалист NASA Люси Кола ищет себя после завершения полёта, переживает за будущую миссию, попутно не выдерживая нервного напряжения и срываясь
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