Название фильма: Артемис Фаул

Оригинальное название: Artemis Fowl

О фильме "Артемис Фаул":

Кеннет Брана после неудачи с «Восточным экспрессом» решил продолжить свою режиссёрскую карьеру, поставив для «Диснея» экранизацию подросткового романа про ограбление подземного мира лепреконов и их техномагию.