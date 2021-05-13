Название фильма: Армия мертвецов

Оригинальное название: Army of the Dead

О фильме "Армия мертвецов":

Зак Снайдер возвращается к режиссуре, операторской работе и жанру зомбо-трэша (впервые с «Рассвета мертвецов») в криминальном боевике об ограблении казино в захваченном зомби Лас-Вегасе, снятом для «Нетфликс».

В главной роли: Дэйв Батиста.