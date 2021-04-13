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Армия мертвецов | Трейлеры
Трейлер New :: 13.04.21
Название фильма: Армия мертвецов
Оригинальное название: Army of the Dead
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О фильме "Армия мертвецов":
Зак Снайдер возвращается к режиссуре и жанру зомбо-трэша (впервые с «Рассвета мертвецов») в криминальном боевике об ограблении казино в захваченном зомби Лас-Вегасе, снятом для «Нетфликс».
В главной роли: Дэйв Батиста.
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