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Затерянные во льдах | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 19.02.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Затерянные во льдах
Оригинальное название: Arctic
Прокат в России фильма "Затерянные во льдах": 21 февраля 2019 года
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О фильме "Затерянные во льдах":

Мадс Миккельсен в арктическом выживальческом триллере.

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Затерянные во льдах:

Затерянные во льдах
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 46
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Громкая связь: Идеальные знакомые
Под титры актёрам даже удаётся внезапно преобразить своих персонажей, сделав их куда более живыми людьми, чем за весь предыдущий фильм

Алита: Боевой ангел: Сны оружия
На фоне покадровых заимствований атмосферу оригинала воспроизвести фактически не удалось

Клаустрофобы: Квестофобия
Авторам удалось продумать квест так, что зритель обо всём догадывается, но не теряет увлечённости происходящим

Лего. Фильм 2: История легушек
Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно

Завод: Нервы
«Дурак» наоборот, в котором главные герои сами лишают себя свободы, и траектория лежит от действий к монологам
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