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Арчер | Трейлеры
8 сезон, трейлер New :: 17.02.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Арчер
Оригинальное название: Archer
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О сериале "Арчер":
Неполиткорректный анимационный ситком о шпионском агентстве и в частности его лучшем агенте Стерлинге Арчере.
Роли озвучили: Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Эмбер Нэш, Кристиан Слейтер.
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