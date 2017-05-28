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Арчер

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: 8 сезон. Нуар

Роман КОРНЕЕВ, 28 мая 2017
Рецензия

Арчер

Седьмой сезон «Арчера» закончился забавно, но явным тупиком, продолжать антологию в виде очередных поскакушек по джунглям и пустыням не было смысла, а труп в бассейне говорил сам за себя. Однако шоу продлили ещё на три сезона, а потому надо было решать вопрос с тематикой так же радикально, как в момент срочного закрытия шпионского агентства. И идея была найдена, в восьмом сезоне Стерлинга оставили в безнадёжной коме, а сами переместились в некое снящееся ему пространство послевоенных нуаров, где те же герои в тех же амплуа, но на новых ролях (плюс Пэм превратилась в мужчину) начали разыгрывать классическую историю про незадачливого частного детектива Арчера, который расследует смерть собственного напарника Вудхауса. Озвучивший его актёр недавно скончался, иначе бы и он был вписан в сюжет на более активных ролях.

И удивительным образом этот немудрящий сценарный поворот не просто сумел дать основу для новых шуток и сюжетных извивов старых характеров вроде еврейско-нацистского безумного учёного Кригера или продажного копа Фиггиса, но и реально оживил сериал, давно застоявшийся в рамках старой концепции. Даже персонажей особо не пришлось менять, мама стала Мамой, киборг Барри вновь стал киборгом. Но это же нуар, и лёгким движением руки циничный маменькин сынок Арчер превращается в побитого жизнью ветерана Второй мировой, который просто вертится, как может, пытаясь выпутаться из очередной передряги.

На выходе получилось стопроцентное попадание в жанр — музыка, картинка, тематические шуточки, неполиткорректность, федоры и плащи, а также обычное для этого сериала количество дурацких ситуаций, в которые попадают главные герои. Ну, и конечно, всякого рода юмор с отсылками — от «Терминатора» по «Зимнего солдата» включительно.

В итоге получилось так здорово, что уже непонятно, зачем они так долго тянули, а не сделали нечто подобное ещё два сезона назад, ведь «Арчер» всю дорогу и был нуар-детективом, разве что притворялся пародией на бондиану, а все эти старые маски явно мешали персонажам вести себя нормально, не корча из себя идиотов. Оказывается, смешно может быть и без бесконечных рассказов Арчера о его трудном детстве, переполненном мамиными романами. Забавно, что в новом сезоне мы почти ничего не знаем о предыстории персонажей, так что там ещё копать и копать.

Арчер


 
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Название сериала: Арчер
Оригинальное название: Archer
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» Анимация » Сериалы
О сериале "Арчер":

Неполиткорректный анимационный ситком о шпионском агентстве и в частности его лучшем агенте Стерлинге Арчере.

Роли озвучили: Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Эмбер Нэш, Кристиан Слейтер.

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Арчер:

Арчер
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 23
трейлеры: 3

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