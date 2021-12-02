|
Аркейн | Трейлеры
Подкаст «Мы ругаем» New :: 02.12.21
Название фильма: Аркейн
Оригинальное название: Arcane
Планы выпуска: 2021 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Анимация » Новеллизации
... » Новеллизации
... » Сериалы
О фильме "Аркейн":
На «Нетфликс» вышел мультсериал по мотивам классической мобы «Лига легенд».
Хейли Стейнфелд озвучивает одну из главных героинь — Вай.
все трейлеры
|
Аркейн:
Дом Гуччи: Гордость и предубеждение и Гуччи
Охотники за привидениями: наследники: За дедов
Энканто: Касита в опасности
Аркейн: Переворачивая игру + подкаст
Король Ричард: Завтрак для чемпиона
Мультериал «Аркейн» по мотивам видеоигры «Лига легенд» совершил невозможное: показал большим голливудским студиям...
1 декабря, среда
|
|
|
|
|
«Аркейн», отзыв + подкаст «Охотники за привидениями: наследники», рецензия «Вечные», рецензия «Дом Гуччи», отзыв «Спенсер», отзыв «Король Ричард», отзыв «Красное уведомление», отзыв «Утреннее шоу», 2 сезон, отзыв «Французский вестник», отзыв «Прошлой ночью в Сохо», отзыв Сериал «Основание», отзыв «Энканто», отзыв