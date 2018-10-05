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Аквамен | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Расширенный русский трейлер New :: 05.10.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Аквамен
Оригинальное название: Aquaman
Прокат в России фильма "Аквамен": 13 декабря 2018 года
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О фильме "Аквамен":

Экранизация одноимённой серии комиксов 2011-2013 гг. Джеффа Джонса в рамках киновселенной «Лиги Справедливости».

Режиссёр: Джеймс Ван.

В ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон, Виллем Дефо.

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Аквамен:

Аквамен
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

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