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Аквамен | Трейлеры
о фильме: кадры: 13 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Расширенный русский трейлер New :: 05.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Аквамен
Оригинальное название: Aquaman
Прокат в России фильма "Аквамен": 13 декабря 2018 года
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О фильме "Аквамен":
Экранизация одноимённой серии комиксов 2011-2013 гг. Джеффа Джонса в рамках киновселенной «Лиги Справедливости».
Режиссёр: Джеймс Ван.
В ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон, Виллем Дефо.
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