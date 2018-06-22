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Человек-Муравей и Оса | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок 2 New :: 22.06.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Человек-Муравей и Оса
Оригинальное название: Ant-Man and the Wasp
Прокат в России фильма "Человек-Муравей и Оса": 5 июля 2018 года
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О фильме "Человек-Муравей и Оса":
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Человек-Муравей и Оса:

Человек-Муравей и Оса
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

8 подруг Оушена: Потуги на Оушена

Получается банальное, не смешное, нелепое и откровенно слабое подражание оригинальной трилогии, где в кадре почему-то в основном тётки. Зачем такое снимать? Загадка. Зачем такое смотреть? Незачем.

Суперсемейка 2: Гиперпространственное
Брэд Бёрд возвращается в анимацию и снимает мультфильм с классическим противостоянием между героями и злодеями, но c актуальными семейными проблемами

Мир будущего: Там ничего нет
«Таинственный лес» в сеттинге «Безумного Макса», где всё намного хуже, чем можно предположить, кроме Милы Йовович

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Единственный оставшийся на проекте автор больше не умеет ни в историю, ни в боевик, и даже искомое мимими будто снято с холодными ушами
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